Тяговые аккумуляторы
Интернет-магазин официального дистрибьютора тяговых аккумуляторов
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5 причин купить тяговые аккумуляторы у нас
- С 1999 года ООО «Орион» реализует надежные и долговечные кислотные аккумуляторные батареи, гелевые, и сопутствующие товары к ним;
- Мы являемся официальными партнерами известных марок: вы защищены от контрафакта и некачественных элементов питания;
- В нашем каталоге сотни тяговых батарей для электроштабелеров, погрузчиков, тележек, подъемников и другой спецтехники от более чем 25 производителей;
- Мы имеем собственный склад в Москве, поэтому предлагаем большое количество товаров, которые уже есть в наличии;
- Наличие удобных фильтров и интуитивно понятных настроек поисковых запросов значительно сократит время поиска нужного элемента питания на сайте.
Для нас важно обеспечить своих клиентов качественной и надежной техникой, поэтому мы даем гарантию 2 года на все тяговые аккумуляторы для погрузчиков и штабелеров, электропогрузчиков и электроштабелеров.
Мы гарантируем возможность вернуть товар в течение 14 дней со дня покупки, поставку батарей глубокой зарядки уже заряженными, с залитым электролитом, чтобы обеспечить непрерывную работу вашей техники.
Покупая АКБ у нас, Вы будете защищены от риска контрафакта!
- Мы единственные в России, кто обеспечивает полноценную сервисную гарантию и возможность возврата или обмена в течение 14 дней.
- С нами Ваша техника работает 24-часа в сутки, и Вы не вспоминаете о проблемах с АКБ более 1800 дней!
- У нас в наличии тяговые батареи для погрузчиков, штабелеров, любой другой складской техники!
- Наша компания активно поддерживает утилизацию старых аккумуляторов. Вы можете сдать старую батарею и получить за это деньги!
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Лучшая цена на аккумуляторы
- напряжением 24 В (24V) — от 99 000 рублей;
- напряжением 48 В (48V) — от 179 000 рублей;
- напряжением 80 В (80V) — от 229 000 рублей.
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