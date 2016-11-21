Тяговые аккумуляторы

Интернет-магазин официального дистрибьютора тяговых аккумуляторов

Наши специалисты могут подобрать тяговый аккумулятор уже через 5 минут после вашей заявки — предложат вам наиболее подходящий, который гарантированно проработает более 5 лет.

5 причин купить тяговые аккумуляторы у нас

С 1999 года ООО «Орион» реализует надежные и долговечные кислотные аккумуляторные батареи, гелевые, и сопутствующие товары к ним;

Мы являемся официальными партнерами известных марок: вы защищены от контрафакта и некачественных элементов питания;

В нашем каталоге сотни тяговых батарей для электроштабелеров, погрузчиков, тележек, подъемников и другой спецтехники от более чем 25 производителей;

Мы имеем собственный склад в Москве, поэтому предлагаем большое количество товаров, которые уже есть в наличии;

Наличие удобных фильтров и интуитивно понятных настроек поисковых запросов значительно сократит время поиска нужного элемента питания на сайте.

Для нас важно обеспечить своих клиентов качественной и надежной техникой, поэтому мы даем гарантию 2 года на все тяговые аккумуляторы для погрузчиков и штабелеров, электропогрузчиков и электроштабелеров. Мы гарантируем возможность вернуть товар в течение 14 дней со дня покупки, поставку батарей глубокой зарядки уже заряженными, с залитым электролитом, чтобы обеспечить непрерывную работу вашей техники.

Покупая АКБ у нас, Вы будете защищены от риска контрафакта!

Мы единственные в России, кто обеспечивает полноценную сервисную гарантию и возможность возврата или обмена в течение 14 дней.

С нами Ваша техника работает 24-часа в сутки, и Вы не вспоминаете о проблемах с АКБ более 1800 дней!

У нас в наличии тяговые батареи для погрузчиков, штабелеров, любой другой складской техники!

Наша компания активно поддерживает утилизацию старых аккумуляторов. Вы можете сдать старую батарею и получить за это деньги!

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Позвоните по телефону 8-800-505-34-97 или отправьте заявку с сайта для консультации, подбора и заказа.

Лучшая цена на аккумуляторы

Мы предлагаем широкий ассортимент аккумуляторов производства компании FAAM. Тесное сотрудничество с множеством производителей дает нам возможность предложить нашим клиентам лучшее соотношение цена/качество. Тяговые аккумуляторные батареи высокой мощности с большим эксплуатационным периодом: не менее 43 тысячи часов непрерывной работы. Цены зависят от производителя, модели и технических характеристик, таких как емкость и напряжение: Мы предлагаем широкий ассортимент аккумуляторовТесное сотрудничество с множеством производителей дает нам возможность предложить нашим клиентам лучшее соотношение цена/качество. Тяговые аккумуляторные батареи высокой мощности с большим эксплуатационным периодом: не менее 43 тысячи часов непрерывной работы. Цены зависят от производителя, модели и технических характеристик, таких как емкость и напряжение:

напряжением 24 В (24V) — от 99 000 рублей;

напряжением 48 В (48V) — от 179 000 рублей;

напряжением 80 В (80V) — от 229 000 рублей.

Все в наличии

Каталог тяговых аккумуляторов на нашем сайте — актуален. Все позиции — в наличии. Мы можем предложить вам ускоренную доставку прямо с нашего склада или от производителя.

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Доставка по России

Вы можете сделать заказ из любой части России. Перед отправкой аккумуляторы будут протестированы, мы произведем их предпродажную подготовку, качественно упакуем и передадим в транспортную компанию для оперативной доставки на указанный вами адрес.

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